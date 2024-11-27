Пленный боец ВСУ заявил, что инструкторы предлагали «стрелять губами» из-за нехватки пуль

Пленный украинский солдат Александр Михалко рассказал, что во время огневой подготовки инструкторы в шутку предлагали бойцам имитировать звук выстрелов из автомата, называя это стрельбой «натовскими патронами», которых нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«У нас инструктора говорили на занятиях: стреляем натовскими патронами. А как это? Ну, теми, что... не дают. Ту-ту-ту, губами типа, представляем, что стреляем», — заявил он.

По словам пленного, его забрали на фронт после прохождения продолжительного лечения от туберкулеза.

До этого военнопленный ВСУ Владимир Молозин заявил, что украинских солдат в Польше учили стрелять на симуляторах. Солдат объяснил, что это выглядело «как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом». По его словам, инструкторы не знали украинский и русский языки, поэтому общались с военнослужащими на польском без переводчика. Он добавил, что у ВСУ были бойцы, которые знали польский и могли переводить.

Ранее пленный ВСУ заявил о высокой подготовке военных ВС РФ.