Итальянские граждане в рядах ВСУ пожаловались на нехватку оружия и на тотальное превосходство России в воздухе, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

По информации издания, военные не стали раскрывать свои личности, чтобы защитить родных в Италии.

«Не хватает всего, у нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они господствуют в небе», — поделился один из бойцов.

По данным журналистов, в конфликте на стороне ВСУ участвуют около 30 итальянцев, в основном уроженцы северо-востока страны. Итальянское законодательство запрещает наемничество, поэтому они не обращаются в посольство Италии в Киеве.

До этого ТАСС сообщало, что ВСУ усилили свою группировку на территории Часовоярского огнеупорного завода военными иностранного легиона.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.