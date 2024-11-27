Итальянские граждане в рядах ВСУ пожаловались на нехватку оружия и на тотальное превосходство России в воздухе, пишет итальянская газета Corriere della Sera.
По информации издания, военные не стали раскрывать свои личности, чтобы защитить родных в Италии.
«Не хватает всего, у нас нет даже ручных гранат, а русские хорошо сражаются. Когда-то у них почти не было дронов, сегодня они господствуют в небе», — поделился один из бойцов.
По данным журналистов, в конфликте на стороне ВСУ участвуют около 30 итальянцев, в основном уроженцы северо-востока страны. Итальянское законодательство запрещает наемничество, поэтому они не обращаются в посольство Италии в Киеве.
До этого ТАСС сообщало, что ВСУ усилили свою группировку на территории Часовоярского огнеупорного завода военными иностранного легиона.
Ранее в Курской области заметили канадских наемников.