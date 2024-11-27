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В Госдуме заявили, что новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского

Депутат Шеремет: попытка контрнаступления ВСУ станет финалом Зеленского

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Новое контрнаступление украинской армии станет финалом киевского режима во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Новая попытка контрнаступления ВСУ, если она действительно будет, станет финалом киевского режима во главе с диктатором Зеленским. <...> Попытки ВСУ дернуться и сунуться в сторону России будут пресечены, враг — разгромлен», — заявил он.

По словам депутата, контрнаступление Украины будет бессмысленным и станет имитацией деятельности для западных стран. Шеремет добавил, что заявления украинской стороны в последние месяцы больше «напоминают агонию и желание идти ва-банк» из-за предчувствия «скорой политической кончины». Он отметил, что ВСУ ждут колоссальные потери, а российская армия готова дать отпор. При этом ВСУ готовы силой бросить на фронт бойцов, чтобы оправдать вложенные средства со стороны Запада.

До этого экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что представители украинских спецслужб понимают, что противостояние с Россией проиграно. По его словам, похожая ситуация наблюдалась в Берлине в 1944 году.

Ранее украинский подполковник заявил, что Запад хочет убрать Зеленского.

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