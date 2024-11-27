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Бывшиий сотрудник ЦРУ рассказал, как Запад может помочь России

Джонсон: военных из Европы стоит отправить на Украину, чтобы РФ их уничтожила

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Mindaugas Kulbis/AP

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive, что европейских военных стоит отправить на Украину, чтобы Россия смогла их уничтожить.

«Посылайте французскую армию, посылайте британскую армию. Их ... уничтожат. И это очень облегчит труд России. Ведь в этом случае России не придется отправляться во Францию и Англию ради их уничтожения», — поделился эксперт.

Он также назвал подобные разговоры об отправке европейских военных на Украину нереалистичными, ведь у них нет ни боеприпасов, танков, техники для артиллерии, как и самих артиллерийских орудий.

До этого бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называл «самой большой ошибкой» Запада за последний год осуждение плана Эммануэля Макрона по отправке войск на территорию республики.

Французская газета Le Monde со ссылкой на источники писала, что западные страны возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний на Украину. Это происходит на фоне возможного прекращения поддержки Украины со стороны США.

Ранее главком НАТО в Европе назвал Россию главной угрозой.

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Операция на Украине
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