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Штурмовиков «Азова» перебросили западнее Сватово

Марочко: штурмовиков «Азова» перебросили к Сватово, где положение ВСУ хуже

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило на Сватовско-Кременской участок в Донбассе штурмовиков нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), так как положение украинских войск там хуже. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он уточнил, что речь идет о третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ. По словам Марочко, ранее в этом районе уже фиксировалось нахождение украинских военных, но их численность была незначительной.

В настоящее время ВСУ пытаются сопротивляться в районе населенного пункта Копанки, добавил эксперт.

Также Марочко рассказал, что военнослужащие ВСУ жалуются командованию на «серьезное давление» со стороны российских войск у населенных пунктов Макеевка и Невское в Луганской народной республике.

Макеевка находится примерно в 30 км к югу от города Сватово. До начала СВО в 2022 году там жили около 800 человек, а к весне 2024-го в селе оставались восемь жителей.

Ранее пленный ВСУ заявил о высокой подготовке военных ВС РФ.

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