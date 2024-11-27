Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило на Сватовско-Кременской участок в Донбассе штурмовиков нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), так как положение украинских войск там хуже. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

Он уточнил, что речь идет о третьей отдельной штурмовой бригаде ВСУ. По словам Марочко, ранее в этом районе уже фиксировалось нахождение украинских военных, но их численность была незначительной.

В настоящее время ВСУ пытаются сопротивляться в районе населенного пункта Копанки, добавил эксперт.

Также Марочко рассказал, что военнослужащие ВСУ жалуются командованию на «серьезное давление» со стороны российских войск у населенных пунктов Макеевка и Невское в Луганской народной республике.

Макеевка находится примерно в 30 км к югу от города Сватово. До начала СВО в 2022 году там жили около 800 человек, а к весне 2024-го в селе оставались восемь жителей.

Ранее пленный ВСУ заявил о высокой подготовке военных ВС РФ.