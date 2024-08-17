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Несколько украинских мародеров попали в плен в Курской области

Алаудинов сообщил о взятии в плен пятерых бойцов ВСУ в Курской области

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Telegram-канал «Дневник мракоборцев»

Пятеро солдат Вооруженных сил Украины, в том числе боец «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), попали в плен российским войскам в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Вчера взяли в плен двоих «укропов». Пока мы их не можем вытащить оттуда, с передовой. Сегодня взяли в плен трех «укропов», одного «азовца », — заявил Алаудинов.

Позднее один из подчиненных Алаудинова, боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» опубликовал кадры, на которых показаны взятые в плен украинские солдаты. При обыске, как сообщил «Аид», у украинских солдат были найдены в карманах конфеты «Барбарис» российского производства.

Спецназовец предположил, что взятые в плен солдаты ВСУ ограбили российский магазин.

До этого в городе Суджа Курской области мародерствующие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли себя и свою «добычу» на видео.

Ранее было названо число населенных пунктов Курской области, находящихся под контролем ВСУ.

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