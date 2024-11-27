В одном из районов Краснодарского края предупредили об угрозе атаки дронов

На территории Крымского района Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

«Получен сигнал «Беспилотная опасность» на территории Крымского района», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:31 по московскому времени.

Лесь рекомендовал жителям района не выходить на улицу, не публиковать в социальных сетях фотографии или видеозаписи дронов, работы систем противовоздушной обороны.

В ночь на 15 ноября два муниципалитета Краснодарского края подверглись массированной атаке дронов. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что средства противовоздушной уничтожили десятки БПЛА в Крымском и Красноармейском районах. Кроме того, в Крымске обломки дронов упали на территорию четырех домов, повреждена крыша одного дома и авто. Обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Зеленский заявил о «рекордном количестве» беспилотников, выпущенных ВС РФ.