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Армия Израиля дошла до реки Литани на юге Ливана, за которую должна отойти «Хезболла»

The Times of Israel: израильские войска достигли реки Литани в Южном Ливане

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Eyad Al Hakeem/Shutterstock/FOTODOM

Израильские военные смогли выйти к реке Эль-Литани на юге Ливана, за которую по соглашению о прекращении огня и резолюции СБ ООН 1701 от 2006 года, должны быть отведены силы движения «Хезболла». Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что впервые с 2000 года — с момента вывода израильских войск из Южного Ливана — войска ЦАХАЛ достигли реки Литани.

По словам военных, в районе реки войска обнаружили десятки единиц оружия и объектов «Хезболлы». Там бойцы бригады «Александрони» провели рейды, а также атаковали несколько объектов «Хезболлы», перейдя в прямое боестолкновение.

Израильская армия продолжает локальные наземные операции против «Хезболлы» на юге Ливана. В рамках этих операций ВВС Израиля нанесли удары по более чем 160 объектам ливанского движения, включая пусковые установки и объекты инфраструктуры. Помимо этого, израильская армия продолжает наносить авиаудары не только по территории Ливана, но и по Сирии.

Ранее стали известны детали проекта соглашения о прекращении огня на юге Ливана.

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Операция Израиля в Ливане
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