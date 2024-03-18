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В Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине

Pais: солдаты НАТО находятся на Украине для разведывательных операций и обучения

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Mindaugas Kulbis/AP

Солдаты Североатлантического альянса уже находятся на Украине. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

В статье говорится, что заявления Франции о возможной отправке войск для противостояния России открывает дебаты, в которых подтверждается, что на Украине уже есть солдаты НАТО, которые находятся там для контроля над вооружениями, разведывательных операций и обучения.

16 марта заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что сейчас не идет речь об отправке французских и других иностранных солдат на Украину, так как для этого требуется соответствующее решение.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину.

Ранее в России заявили о готовности к любому сценарию при вводе войск НАТО на Украину.

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