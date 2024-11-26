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Глава МО Турции: у США больше нет возражений относительно использования С-400

Минобороны: у США больше нет возражений относительно использования Турцией С-400

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Максим Блинов/РИА Новости

У США больше нет возражений относительно использования Турцией приобретенных у России ЗРС С-400. Об этом заявил глава минобороны Турции Яшар Гюлер, его слова приводит портал T24.

«В ходе наших последних встреч [с американской стороной] мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет», — сказал он.

По словам министра, турецкая сторона определила районы, где будет использовать С-400. Он отметил, что ЗРС будет развернут примерно за 12 часов до состояния, когда можно будет его применять.

В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила в 2019 году. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара не согласилась на это. После этого Соединенные штаты исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35.

В сентябре турецкая газета Cumhuriyet писала о том, что Турция проинформировала США о намерениях не использовать комплексы С-400 в обмен на продажу истребителей. Сообщалось, что Анкара также может продать С-400 Пакистану и Индии.

Ранее Лавров объяснил, в каком случае Турция сможет продать С-400 ради самолетов F-35.

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