Названо число разрушенных храмов в Курской области

С начала вторжения в Курскую область украинские войска разрушили 12 храмов в регионе. Об этом рассказал митрополит Курский и Рыльский Герман в беседе с «КурскСити».

По его словам, два из этих храмов были полностью уничтожены, а остальные десять подверглись серьезным повреждениям. В частности, пострадали два больших и известных храма, которыми митрополит гордился. Эти храмы были восстановлены, вновь расписаны и освящены. Один из них находится в селе Борки Большесолдатского района, а другой — в селе Уланок Суджанского района.

«Дай Бог, чтобы они хотя бы сохранились в том виде, в каком есть. Теперь снова потребуется огромный труд для их восстановления», — отметил Владыка.

Он добавил, что в Суджанском и Беловском районах сосредоточено наибольшее количество храмов — по 13 и 14 приходов соответственно. На данный момент в Судже осталось 5 храмов.

«После освобождения мы посмотрим, что с ними случилось», — резюмировал митрополит.

20 ноября сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по исторической усадьбе XIX века князей Барятинских, расположенной в Курской области.

11 ноября ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

Ранее священника УПЦ приговорили к 15 годам тюрьмы за поддержку России.