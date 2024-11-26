Работница Харьковского метро получила условный срок за предупреждение мужчин о наличии на станции сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на решение суда.

«Женщина в течение ноября 2023 — апреля 2024 годов 8 раз писала о ситуации на станции метро «Академика Барабашова», предупреждая мужчин о наличии сотрудников ТЦК», — сообщает издание.

В приговоре указано, что женщина якобы разглашала служебную информацию о Вооруженных силах Украины, на что имеют полномочия только генеральный штаб украинской армии или министерство обороны.

До этого украинцы стали прописываться в Припяти и Чернобыле для того, чтобы избежать насильственной мобилизации и, одновременно, получать выплаты и налоговые льготы из украинского бюджета.

В Чернобыльской зоне отчуждения также встречали польских наемников и переселенцев из Днепропетровска, Одессы и Кривого Рога.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.