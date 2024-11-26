Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинке дали срок за спасение мужчин от ТЦК

Суд на Украине дал пять лет работнице метро, которая предупреждала мужчин о ТЦК

close
Shutterstock

Работница Харьковского метро получила условный срок за предупреждение мужчин о наличии на станции сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на решение суда.

«Женщина в течение ноября 2023 — апреля 2024 годов 8 раз писала о ситуации на станции метро «Академика Барабашова», предупреждая мужчин о наличии сотрудников ТЦК», — сообщает издание.

В приговоре указано, что женщина якобы разглашала служебную информацию о Вооруженных силах Украины, на что имеют полномочия только генеральный штаб украинской армии или министерство обороны.

До этого украинцы стали прописываться в Припяти и Чернобыле для того, чтобы избежать насильственной мобилизации и, одновременно, получать выплаты и налоговые льготы из украинского бюджета.

В Чернобыльской зоне отчуждения также встречали польских наемников и переселенцев из Днепропетровска, Одессы и Кривого Рога.

Ранее жителей Украины предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных» граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами