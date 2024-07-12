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На Украине предупредили о возможной мобилизации «ограниченно годных»

Гончаренко: граждан Украины со статусом «ограниченно годен» могут мобилизовать

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Граждан Украины моложе 25 лет, которые имели непризывной статус «ограниченно годен», могут мобилизовать из-за изменений в законах. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«После отмены статуса «ограниченно годный» в законе действительно появилась коллизия. Из-за которой те, кто имели такой статус-сейчас могут быть мобилизованными до 25 лет», — написал Гончаренко.

Нардеп назвал происходящее «недопустимой дискриминацией».

По его мнению, украинское правительство не хочет решать эту проблему, потому что министерство обороны страны «в курсе ситуации, но, похоже, им все ок».

Призывной возраст на Украине в апреле был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того были введены электронные повестки и различные санкции за уклонение от явки по ним.

4 июля председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что около 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть территорию Украины.

Ранее на Украине «потеряли» миллион потенциальных солдат.

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