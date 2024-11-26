Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Температура в -15°C шокировала британских военных при учениях в Финляндии

UKDJ: британские военные испытали культурный шок от учений в Финляндии при -15°C

close
Lehtikuva/Lauri Heino via Reuters

Британские военные были шокированы температурой в -15°C во время учений в Финляндии. Об этом командир 19-го полка Королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер рассказал изданию UK Defence Journal (UKDJ).

По данным издания, учения проходили на полигоне Роваярви в Лапландии. В ходе учений личный состав удалось проверить в «экстремальных арктических условиях» при -15°C.

«Для многих из нашего персонала пребывание здесь, в таких суровых условиях, стало настоящим культурным шоком», — поделился Мортимер.

До этого Финляндия предложила свою авиабазу для размещения беспилотников НАТО.

Сейчас беспилотники Североатлантического альянса размещены в Италии. Предполагается, что вероятным местом расположения базы беспилотников НАТО может стать финская авиабаза Пирккала.

Также независимый аналитик из Швейцарии, подполковник в отставке, бывший высокопоставленный сотрудник ОБСЕ Ральф Боссхард заявлял, что только у Польши среди всех европейских стран есть необходимые военные силы для атаки на Россию.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами