Британские военные были шокированы температурой в -15°C во время учений в Финляндии. Об этом командир 19-го полка Королевской артиллерии майор Дэвид Мортимер рассказал изданию UK Defence Journal (UKDJ).

По данным издания, учения проходили на полигоне Роваярви в Лапландии. В ходе учений личный состав удалось проверить в «экстремальных арктических условиях» при -15°C.

«Для многих из нашего персонала пребывание здесь, в таких суровых условиях, стало настоящим культурным шоком», — поделился Мортимер.

До этого Финляндия предложила свою авиабазу для размещения беспилотников НАТО.

Сейчас беспилотники Североатлантического альянса размещены в Италии. Предполагается, что вероятным местом расположения базы беспилотников НАТО может стать финская авиабаза Пирккала.

Также независимый аналитик из Швейцарии, подполковник в отставке, бывший высокопоставленный сотрудник ОБСЕ Ральф Боссхард заявлял, что только у Польши среди всех европейских стран есть необходимые военные силы для атаки на Россию.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.