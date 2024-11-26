В России испытали новый беспилотник с огнеметом

Центр компетенций «Крымский беспилотник» провел успешные тесты нового дрона «Горыныч 2.0», который оснащен огнеметом. Об этом ТАСС сообщил основатель центра и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов.

«Модель «Горыныч 2.0» разрабатывали в течение нескольких месяцев наши крымские специалисты. Беспилотник выбрасывает мощную струю зажигательной смеси, огнемет может быть применен множество раз», — сказал основатель центра.

Романов добавил, что новые беспилотники можно заправлять различными смесями. Они, по словам куратора проекта, будут влиять на сценарии применения дронов.

24 ноября заведующий лабораторией беспилотных авиационных систем Научно-исследовательского института вычислительных комплексов им. М. А. Карцева Виталий Долгов сообщил, что в зоне специальной военной операции на Украине в ближайшее время пройдет апробацию новая линейка дронов «Колибри» с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Одна из моделей предназначена для разведки, корректировки и мониторинга, а другая — для ударных операций.

Ранее в России испытали новый бронежилет для саперов.