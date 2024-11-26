Киев показывает западным СМИ обломки новейшей российской ракеты «Орешник», чтобы заполучить современные системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Почему пустили журналистов? Чтобы на весь мир раскричаться и выпросить какие-то более суровые системы ПВО. Возможно, не только системы, но и тех, кто ими умеет управлять, а не Мыколу с Западной Украины туда ставить. Для этого Зеленский и разгоняет тему с «Орешником», — считает Лебедев.

Накануне украинские военные показали группе западных журналистов обломки ракеты «Орешник», использованной для удара по оборонному предприятию в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Репортеров попросили не раскрывать точное местоположение обломков по соображениям безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее в НАТО заявили о превосходстве России над США из-за «Орешника».