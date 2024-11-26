Российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в Житомирской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его данным, в данных пунктах находились наемники из Латинской Америки.

До этого в Курской области российские военнослужащие впервые взяли в плен иностранного наемника, им оказался 22-летний гражданин Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон. Пленный рассказал, что родился 24 мая 2002 года, служил в 22-м полку 252-й эскадрона связи Вооруженных сил Британии в звании рядового с 2019 по 2023 годы.

Наемник отметил, что на территорию Украины ему удалось попасть через Польшу. Сначала мужчина прилетел из Лондона в Краков, а затем добрался до населенного пункта Медыка на украинско-польской границы. Подробности его захвата в плен пока не уточняются.

Ранее воюющих за ВСУ двух американцев внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.