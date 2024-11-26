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Министр обороны Эстонии заявил о высоких рисках от переброски войск Запада на Украину

Певкур: риски от переброски войск Запада на Украину перевешивают преимущества

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Global Look Press

Западу не следует отправлять свои войска на Украину, так как риски от такого шага перевешивают преимущества. Об этом в интервью американскому изданию Hill заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, несмотря на то, что украинская армия испытывает нехватку личного состава, риски от отправки войск западных стран в помощь Киеву перевешивают возможные преимущества.

В связи с этим Певкур призвал Запад увеличить финансовую поддержку военно-промышленного комплекса Украины. Он отметил, что в настоящее время украинская оборонная промышленность работает не на полную мощность.

25 ноября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил об отсутствии намерений отправлять на Украину итальянских военнослужащих на фоне сообщений СМИ.

В тот же день французская газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что страны Запада возобновили обсуждения отправки своих войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину. По информации издания, обсуждения между Великобританией и Францией носят засекреченный характер.

Ранее во Франции призвали к протестам на фоне обсуждения отправки войск на Украину.

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