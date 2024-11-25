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В МИД Великобритании прокомментировали взятие в плен в Курской области британского наемника

Британский МИД озаботился судьбой наемника, взятого в плен в Курской области

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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми озаботился судьбой британского наемника, взятого в плен в Курской области. Об этом сообщает Sky News.

Министр подчеркнул, что его проинформировали об этой ситуации. Он добавил, что будет сделано все возможное, чтобы предоставить гражданину Великобритании всю возможную поддержку.

В офисе британского премьера Кира Стармера, в свою очередь, заявили, что МИД «оказывает поддержку семье» наемника.

Накануне сообщалось, что в Курской области российские военнослужащие впервые взяли в плен иностранного наемника, им оказался 22-летний гражданин Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон.

Пленный рассказал, что родился 24 мая 2002 года, служил в 22-м полку 252-й эскадрона связи Вооруженных сил Британии в звании рядового с 2019 по 2023 годы.

Наемник отметил, что на территорию Украины ему удалось попасть через Польшу. Сначала мужчина прилетел из Лондона в Краков, а затем добрался до населенного пункта Медыка на украинско-польской границы. Подробности его захвата в плен пока не уточняются.

Ранее воюющих за ВСУ двух американцев внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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