Российские хакеры обнаружили лагерь иностранных наемников на Украине

Российские хакеры получили доступ к личному компьютеру испанского наемника, который принимал участие в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, и обнаружили крупнейший лагерь иностранных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Точные координаты лагеря боевик засветил в переписке с родственниками. Он писал, что все легионеры приезжают туда первым делом. Проходят обучение, инструктаж и далее отправляются в подразделение», — говорится в публикации.

По информации источника, этот пункт временной дислокации, где разместился наемник, находится в районе села Вербляны, неподалеку от Яворовского полигона, где находится военная база НАТО.

Как пишет Mash, там же находится и промышленный узел компании RHMG, а также база подготовки и обучения пилотов F-16 и пункты пересадки на вертолеты военного блока Североатлантического альянса.

Хакеры отметили отдельный блок архива наемника, в котором находятся его личные фото с оружием, флагом либертарианцев, а также различные видео с сослуживцами, интимные материалы от другого мужчины и детская порнография.

До этого российская хакерская группа RaHDit «Злые русские хакеры» опубликовала на сайте «НемеZида» базу данных минздрава Украины с данными ВИЧ-инфицированных граждан страны, которых могут призвать в армию.

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