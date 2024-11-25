На Украине предложили мобилизовать военных пенсионеров

Военные, вышедшие в запас и способные держать оружие, должны вступить в ряды ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Новости. Live» заявила депутат Верховной рады от партии «За будущее» Ирина Констанкевич.

По ее словам, в тылу находится более 100 тысяч военных пенсионеров «годного возраста», способных держать оружие в руках, но получающих только пенсии от государства. 40 тысяч из этой категории уже воюют.

Депутат также предложила отправить на фронт сотрудников чрезвычайных служб и правоохранительных органов.

Накануне депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и глава медицинской службы «Ульф» Алина Михайлова призвала насильственно мобилизовать всех граждан страны. По словам депутата, некоторые считают, что смогут откупиться за $5-10 тыс., уехать или переплыть реку Тису, где проходит украино-румынская граница, но так быть не должно.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее Зеленский заявил о недостаточных темпах мобилизации на Украине.