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Очевидец рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью в Селидово

РИА Новости: украинские военные расстреляли и сожгли семью в Селидово

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Maksym Kishka/Reuters

Военнослужащие украинской армии расстреляли и сожгли семью из пяти человек в Селидово в Донецкой народной республике. Об этом сообщил выживший глава семьи Владимир Романенко в беседе с РИА Новости.

«Начинает стрелять, с моей жены начал, и пошел… Он (военнослужащий ВСУ. — «Газета.Ru») видел меня...» — рассказал он.

Романенко удалось убежать и спастись. Когда он вернулся домой, то увидел, что члены его семьи «полностью сожжены». Их останки мужчина сложил в пакеты и захоронил во дворе дома.

По данным агентства, ВСУ расстреляли 69-летнюю Ольгу Романенко (жену), 46-летнего Романа Романенко (сына), 50-летнюю Ольгу Заварзину (племянницу), 33-летнего Владислава Николайчука (внука) и 69-летнюю Лидию Заварзину (сестру).

В начале октября сообщалось, что российские силовики обнаружили кадры с доказательством расправы солдат ВСУ над жителями Курской области. На кадрах можно увидеть солдата ВСУ, который сначала предлагает кому-то выйти, а затем делает несколько прицельных выстрелов в противоположную часть комнаты, где находятся мужчина в инвалидном кресле и человек, лежащий у дивана.

Ранее ВСУ расстреляли беременную женщину в Курской области.

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