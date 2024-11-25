СМИ узнали о планах Франции открыт доступ к оборонным закупкам ЕС для стран вне блока

Власти Франции откроют доступ к части совместных оборонных закупок Евросоюза для стран-экспортеров вне блока на фоне усилий по снижению зависимости от США. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванных французских чиновников.

По данным издания, французская сторона откроет компаниям из стран, не входящих в ЕС, доступ к трети предлагаемого фонда совместных закупок по обороне.

«В экстремальных ситуациях, например, когда необходимо дать Украине все необходимое, можно закупать товары за пределами ЕС», — говорится в статье.

Соответствующие обсуждения происходят на фоне того, что в Европе поднимаются вопросы о том, сможет ли она защитить себя с меньшим вкладом в оборону стран со стороны США в ходе второго срока избранного президента США Дональда Трампа.

До этого стало известно, что Европейская комиссия намерена высвободить из бюджета Евросоюза почти €400 млрд, предназначенных на развитие депрессивных регионов стран ЕС, и потратить их на оборонные нужды.

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