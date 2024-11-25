Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют на брошенных позициях и опорных пунктах в Часове Яре Донецкой народной республики десятки тел своих сослуживцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства рассказал, что местами украинские военные оставляли за собой «целые стихийные морги», стаскивали в разбитые помещения тела давно погибших бойцов. Предполагается, что тела долгое время свозили в одно место.

В силовых структурах добавили, что некоторые такие локации при бегстве ВСУ подрывали.

Эксперт Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Николай Новик заявлял ТАСС, что взятие Часова Яра российской армией даст возможность ВС РФ бить дальнобойной артиллерией по Краматорску, Славянску и Дружковке.

Военный эксперт, бывший офицер Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские войска контролируют 30% территории города Часова Яра.

Часов Яр находится на стратегически важной высоте, прикрывая фланг украинской группировки в ДНР.

Ранее командование Вооруженных сил Украины решило перебросить элитные части в Часов Яр.