Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР сообщили о пяти атаках ВСУ за сутки

СЦКК: Вооруженные силы Украины пять раз обстреляли ДНР за сутки

close
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные формирования Украины пять раз атаковали Донецкую народную республику в течение суток. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Пять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки (24 ноября. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что четыре обстрела случилось на Горловском направлении, один — на Дебальцевском. В результате атак один человек получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, поврежден один автомобиль.

Всего ВФУ выпустили 14 единиц различных боеприпасов, добавили в организации.

23 ноября беженец из Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии без разрешения жильцов занимали жилые квартиры и дома в Селидово в ДНР, выгоняя владельцев. Он пояснил, что рейдерский захват жилья производился по мере отступления украинских войск из города — чем дальше на запад выбивали ВСУ, тем чаще украинские солдаты незаконно заселялись в квартиры местных жителей, в которых еще оставались люди.

Ранее житель Селидово рассказал об эвакуации детей Украиной «под дулом автомата».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами