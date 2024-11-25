В ДНР сообщили о пяти атаках ВСУ за сутки

Вооруженные формирования Украины пять раз атаковали Донецкую народную республику в течение суток. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Пять фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки (24 ноября. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что четыре обстрела случилось на Горловском направлении, один — на Дебальцевском. В результате атак один человек получил ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, поврежден один автомобиль.

Всего ВФУ выпустили 14 единиц различных боеприпасов, добавили в организации.

23 ноября беженец из Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии без разрешения жильцов занимали жилые квартиры и дома в Селидово в ДНР, выгоняя владельцев. Он пояснил, что рейдерский захват жилья производился по мере отступления украинских войск из города — чем дальше на запад выбивали ВСУ, тем чаще украинские солдаты незаконно заселялись в квартиры местных жителей, в которых еще оставались люди.

Ранее житель Селидово рассказал об эвакуации детей Украиной «под дулом автомата».