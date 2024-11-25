Попавший в плен наемник и инструктор из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что украинское командование отправило его в Курскую область России против его воли. Его слова приводит ТАСС.

Андерсон утверждает, что украинское командование отобрало у него паспорт и телефон со словами «мужчина, давай». По словам военного, он не хотел быть в Курской области.

Британец также рассказал, что участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве рядового около четырех месяцев. До этого он готовил украинских военнослужащих на полигоне около населенного пункта Ингулец в Днепропетровской области, делился с ними навыками, полученными в армии Соединенного Королевства.

Андерсон рассказал, что вел базовую подготовку по стрельбе, тактике, медицинской эвакуации. Эти навыки мужчина получил в британских сухопутных войсках. Он также служил четыре года в войсках связи.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

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