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Командование ВСУ отправило британского военного под Курск против его воли

Наемник из Британии заявил, что его отправили в Курскую область против его воли

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Stringer/Reuters

Попавший в плен наемник и инструктор из Великобритании Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что украинское командование отправило его в Курскую область России против его воли. Его слова приводит ТАСС.

Андерсон утверждает, что украинское командование отобрало у него паспорт и телефон со словами «мужчина, давай». По словам военного, он не хотел быть в Курской области.

Британец также рассказал, что участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве рядового около четырех месяцев. До этого он готовил украинских военнослужащих на полигоне около населенного пункта Ингулец в Днепропетровской области, делился с ними навыками, полученными в армии Соединенного Королевства.

Андерсон рассказал, что вел базовую подготовку по стрельбе, тактике, медицинской эвакуации. Эти навыки мужчина получил в британских сухопутных войсках. Он также служил четыре года в войсках связи.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее эксперт рассказал о связи колумбийских наемников ВСУ с подконтрольными США наркокартелями.

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Операция на Украине
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