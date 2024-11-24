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Пленный солдат ВСУ рассказал, как бойцов учат стрелять по видео

РИА: солдат ВСУ учат стрелять по видео с YouTube

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) учат стрелять по видео с YouTube. Об этом РИА Новости рассказал военнопленный Владимир Молозин.

«Мы спросили у начальника штаба: «С чего? Как? Обучение какое-то?», если нас поставили уже на эту должность, он сказал: «Посмотрите в YouTube, там все рассказывают», — рассказал пленный боец ВСУ.

Молозин добавил, что начальник штаба также посоветовал посмотреть СПГ-9 «Копье» — советский станковый противотанковый гранатомет. Военнопленный среди прочего рассказал, что из вооружения у него было только автомат.

Молозин рассказал, что родился в 1983 году, жил в Полтавской области. Его с гипертонией второй степени мобилизовали в 152-ю бригаду ВСУ, после чего отправили в Польшу для обучения. На Украине база обучения военных располагалась вблизи населенного пункта Конотоп.

Со слов военнопленного, проходил службу в должности пулеметчика после перевода из пятого в третий батальон в противотанковый взвод.

Другой украинский пленный военнослужащий Александр Рафалюк рассказал, что некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины, которых задействуют в обучении мобилизованных граждан, имеют психические расстройства, некоторым даже запрещено брать в руки оружие.

Ранее депутат Рады рассказала, за что в ВСУ вымогают деньги.

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