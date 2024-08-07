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ВСУ расстреляли беременную женщину в Курской области

Mash: ВСУ расстреляли беременную женщину во время эвакуации населения из Суджи

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t.me/ gubernator_46/Global Look Press

Военнослужащие украинской армии расстреляли беременную женщину и двоих мужчин во время эвакуации населения из Суджи в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Их тела до сих пор не могут забрать из-за напряженной ситуации в районе», — отмечается в сообщении.

По данным канала, в настоящее время самой горячей точкой на территории области является пригород возле села Гончаровка, где идут ожесточенные бои между российскими и украинскими военными.

6 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что двое детей были ранены по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса боеприпаса с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также во вторник ВСУ атаковали машину скорой помощи с помощью беспилотника возле Суджи. Водителя и фельдшера спасти не удалось, а врач получил ранение.

До этого в Курской области число пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ 6 августа увеличилось до 18 человек.

По данным Минобороны, украинские военные предприняли попытку прорваться через границу в Курской области 6 августа в 08:00 мск. Министерство заявило, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешни и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронемашин.

Ранее жители Курской области попросили вывезти сидящих в подвалах людей из Суджи.

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