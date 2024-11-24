В МИД России заявили, что на Украине будут «выскребать» людской резерв

Украинские власти будут «выскребать» людской резерв для мобилизации. Об этом в эфире Первого канала заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что в стране намерены сократить количество категорий граждан, имеющих право на отсрочку от службы, и мобилизовать работников различных сфер, чиновников, людей с заболеваниями, а также «расширить возможности привлечения женщин».

Накануне стало известно, что большинство мужчин в Харькове на северо-востоке Украины отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. Владелец местной станции техобслуживания рассказал, что его коллеги, которые ремонтируют рулевые рейки, остались дома из-за «риска не доехать до работы», а к поставщикам масел он смог попасть только с черного входа, так как все было закрыто. Сообщения об облавах появились на фоне заявления губернатора Харьковской области Олега Синегубова о намерении властей повысить «эффективность мобилизационных мер».

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее депутат Киевского горсовета призвала насильственно мобилизовать всех.