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В украинском Ковеле из-за мобилизации произошла драка со стрельбой и слезоточивым газом

В Ковыле полиция стреляла в воздух и применила газ, мобилизуя украинца

В городе Ковель на северо-западе Украины произошла драка из-за насильственной мобилизации. Видео инцидента опубликовала «Страна.ua».

Как пишет газета, полиция пыталась задержать местного жителя и доставить в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Мужчина оказал сопротивление. Проходящие мимо женщины кричали на сотрудников правоохранительных органов. В итоге полиции пришлось применить слезоточивый газ и начать стрелять в воздух.

Накануне в украинском Тернополе во время прогулки с собакой мужчину остановили трое человек. Один из них был в форме и наблюдал за тем, как двое других в гражданской одежде избили хозяина пса и затолкали его в автомобиль ТЦК. В это время животное находилось рядом с задержанным, а после того как его увезли, пес остался на улице.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее появилось видео драки женщины с военкомом в Костополе.

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