Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Германии хочет за €825 млн обновить «уродливую» военную форму

Bild: минобороны ФРГ хочет потратить €825 млн на парадную форму

close
Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Минобороны Германии намерено потратить €825 млн на новую парадную форму военнослужащих, несмотря на нехватку денег на боевую технику и боеприпасы. Об этом пишет Das Bild.

Согласно материалу, на службе солдаты обычно носят камуфляжную форму. Она же предназначена для ЧС. При этом у военных есть и парадная форма, которую они надевают на публичные мероприятия вне казармы, например, на присягу. Она состоит из кителя, брюк, рубашки, берета/фуражки, черных носков и ботинок. В зависимости от рода войск цвет формы может отличаться.

По мнению военного ведомства, сейчас обновление парадной формы военных стало приоритетной задачей. Этот вопрос уже откладывали из-за украинского конфликта и необходимости улучшить камуфляжную форму.

Член комитета бундестага по бюджету Инго Гедехенс назвал €825 млн «невероятно большой суммой», которая вызывает много вопросов.

«Абсурдная расстановка приоритетов — тратить кучу денег на форму, которая не сделает бундесвер более пригодным к войне», — заявил он.

Bild уточняет, что многие военные вряд ли обрадуются переменам, поскольку считают нынешнюю парадную форму в серой цветовой гамме «уродливой». При этом кардинально одежда не поменяется, будут несколько скорректированы крой и материал.

Ранее Лукашенко показали новую военную форму, а он спросил, чем не устраивает старая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами