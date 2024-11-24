Минобороны Германии хочет за €825 млн обновить «уродливую» военную форму

Минобороны Германии намерено потратить €825 млн на новую парадную форму военнослужащих, несмотря на нехватку денег на боевую технику и боеприпасы. Об этом пишет Das Bild.

Согласно материалу, на службе солдаты обычно носят камуфляжную форму. Она же предназначена для ЧС. При этом у военных есть и парадная форма, которую они надевают на публичные мероприятия вне казармы, например, на присягу. Она состоит из кителя, брюк, рубашки, берета/фуражки, черных носков и ботинок. В зависимости от рода войск цвет формы может отличаться.

По мнению военного ведомства, сейчас обновление парадной формы военных стало приоритетной задачей. Этот вопрос уже откладывали из-за украинского конфликта и необходимости улучшить камуфляжную форму.

Член комитета бундестага по бюджету Инго Гедехенс назвал €825 млн «невероятно большой суммой», которая вызывает много вопросов.

«Абсурдная расстановка приоритетов — тратить кучу денег на форму, которая не сделает бундесвер более пригодным к войне», — заявил он.

Bild уточняет, что многие военные вряд ли обрадуются переменам, поскольку считают нынешнюю парадную форму в серой цветовой гамме «уродливой». При этом кардинально одежда не поменяется, будут несколько скорректированы крой и материал.

Ранее Лукашенко показали новую военную форму, а он спросил, чем не устраивает старая.