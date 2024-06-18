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Лукашенко показали новые образцы военной формы

БелТА: Лукашенко показали перспективные образцы формы одежды для военнослужащих

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Президенту Белоруссии Александру Лукашенко показали новые образцы военной формы. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Чем не устраивает та одежда, которая есть?» — задался вопросом Лукашенко, уточнив, что нового в представленной форме.

Белорусскому президенту объяснили, что новые образцы формы отвечают мировыми тенденциями и обусловлены трансформацией учебно-боевых задач, которые выполняют военнослужащие.

Как пояснил заместитель министра обороны по тылу, начальник тыла Вооруженных Сил Андрей Бурдыко, изменения расширят функциональность военной формы, обеспечат удобство при ее ношении.

До этого Россия и Белоруссия провели учения с участием авиации и средств ПВО.

Учения прошли в период с 27 по 31 мая.

27 мая белорусское минобороны сообщило, что основные усилия этих учений будут направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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