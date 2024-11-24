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Украина может разместить солдат ВСУ в странах Европы

The Sunday Times: на Западе допустили размещение солдат ВСУ в странах Европы

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Maksym Kishka/Reuters

Украина может рассмотреть возможность размещения своих военнослужащих в европейских странах в процессе разрешения конфликта. Об этом сообщил обозреватель газеты The Sunday Times Марк Урбан.

По его словам, российская сторона нацелена на то, чтобы численность украинских вооруженных сил была минимальной, а их связь с НАТО была ограничена. Западные страны начали изучать различные варианты для выполнения этого требования.

Одним из предложенных решений является разрешение украинским военнослужащим находиться в значительном количестве на территории стран НАТО, чтобы формально они не входили в состав дислоцированных войск своей страны. Другой вариант предполагает размещение западного вооружения на территории Украины, что позволит быстро реагировать в случае нового обострения конфликта.

В начале ноября профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал условие мирного соглашения Киева и Москвы. По словам Дизена, базой любого мирного соглашения с РФ должно стать восстановление нейтралитета Украины.

Ранее в российском МИД назвали условие для мирного урегулирования украинского конфликта.

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