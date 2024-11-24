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Украина получила от Литвы электрогенераторы и запчасти к бронетранспортерам

Литва передала Украине электрогенераторы и запчасти к военной технике

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Global Look Press

Литва передала Украине партию электрогенераторов и запчастей к военной технике. Об этом сообщает минобороны прибалтийской республики.

По данным оборонного ведомства, на этой неделе на Украину прибыли запчасти к бронетранспортерам М113, различное вооружение и детали к оружию.

В сообщении отмечается, что в 2024 году Вильнюс поставил Киеву в том числе 155-мм боеприпасы, бронемашины М113, противодронные системы, зимнее сезонное снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанковых гранатометов «Карл Густав», системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы и раскладушки.

19 ноября министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что на Украину оказывается давление, чтобы Киев согласился вести переговоры с Россией на условиях капитуляции. Он подчеркнул, что литовская сторона не одобряет такой подход, так как он «не является ни справедливым, ни устойчивым».

Ранее глава МИД Литвы заявил о провале стратегии ЕС по Украине.

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