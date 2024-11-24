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В Краснодаре опровергли сообщения об авиационной опасности

Власти Краснодара опровергли сообщения об объявлении авиационной опасности

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Муниципальный центр управления Краснодара отреагировал на сообщения об объявлении авиационной опасности в городе. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что увидели в социальных сетях сообщения о том, что жителям приходят сообщения об авиационной опасности.

«По информации специалистов ГУ МЧС по Краснодарскому краю, подобные сообщения жителям Краснодара не отправляли», — добавили в муниципальном центре.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о пожаре в Краснодарском крае после атаки беспилотного летательного аппарата. Из атакованного дронами Тихорецкого района эвакуировали 1200 жителей. Пункт временного размещения был открыт в Тихорецке. Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин отмечал, что въезд и выезд из Тихорецка остается ограниченным и осуществляется только по федеральной трассе Ростов — Махачкала (М29). Подробнее о происходящем на Кубани писала «Газета.Ru».

Ранее на Кубани обнаружили обломки упавшего объекта.

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