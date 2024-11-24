Войска группировки «Запад» ликвидировали 440 солдат ВСУ в зоне СВО

Российские войска, входящие в группировку «Запад», продвинулись в своей зоне ответственности и нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Зеленого Гая, Загрызово, Купянска и Петропавловки в Харьковской области, Серебрянского лесничества и Торского с Ямполовкой в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате атаки было нанесено поражение трем механизированным и одной воздушно-десантной бригаде ВСУ, а также бригадам морской пехоты и территориальной обороны. Кроме того, ВС РФ отразили четыре контратаки ВСУ.

В результате боев украинские войска лишились более 440 солдат, одной БМП, четырех пикапов, орудия Д-20, гаубицы М198, двух орудий М119, а также станции РЭБ «Анклав-Н» и склада боеприпасов.

Помимо этого, российская армия нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. Также были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 141 районе проведения СВО.

Ранее ВС РФ поразили позиции украинского штурмбата «Шквал» в ДНР.