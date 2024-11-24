Аналитик назвал операцию России по пуску «Орешника» идеальной

Россия, направив Вашингтону автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по цели на Украине, не рисковала сорвать боевую задачу — поскольку «Орешник» нельзя сбить, координаты цели США не передавались, да и Киев никак не смог бы спасти объект, который впоследствии был поражен, поэтому операция по пуску «Орешника» прошла идеально. Об этом РИА Новости заявил один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Точные координаты атакуемой цели американцам переданы не были, они считали, что удар будет по Киеву, и даже эвакуировали персонал своего посольства», — сказал он.

По мнению Коротченко, российский удар по украинскому промышленному комплексу по производству ракет стал полной неожиданностью для Соединенных Штатов и НАТО.

«Поэтому Украина не могла вывезти ни оборудование, ни продукцию, которые полностью уничтожены после прихода боевых блоков, доставленных к цели «Орешником», — добавил эксперт.

Также Коротченко заявил, что США после получения уведомления о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» поделились данной информацией с Великобританией и Францией.

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».