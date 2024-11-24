Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик назвал операцию России по пуску «Орешника» идеальной

Аналитик Коротченко: Россия провела операцию по пуску «Орешника» идеально

close
MedvedevRussiaE/X (бывш. Twitter)

Россия, направив Вашингтону автоматическое уведомление о пуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по цели на Украине, не рисковала сорвать боевую задачу — поскольку «Орешник» нельзя сбить, координаты цели США не передавались, да и Киев никак не смог бы спасти объект, который впоследствии был поражен, поэтому операция по пуску «Орешника» прошла идеально. Об этом РИА Новости заявил один из ведущих военных аналитиков, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Точные координаты атакуемой цели американцам переданы не были, они считали, что удар будет по Киеву, и даже эвакуировали персонал своего посольства», — сказал он.

По мнению Коротченко, российский удар по украинскому промышленному комплексу по производству ракет стал полной неожиданностью для Соединенных Штатов и НАТО.

«Поэтому Украина не могла вывезти ни оборудование, ни продукцию, которые полностью уничтожены после прихода боевых блоков, доставленных к цели «Орешником», — добавил эксперт.

Также Коротченко заявил, что США после получения уведомления о пуске баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» поделились данной информацией с Великобританией и Францией.

Ранее эксперт назвал два варианта развития СВО после применения «Орешника».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами