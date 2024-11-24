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В ВСУ предсказали потерю контроля над подконтрольными Киеву частями ДНР

Боец ВСУ Деркач: Киев потеряет подконтрольные ему части в ДНР до зимы

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командир взвода батальона «Волки Да Винчи» Вооруженных сил Украины Дмитрий Деркач рассказал изданию Online.ua, что российские военные могут полностью взять под контроль подконтрольные Киеву части территории Донецкой народной республики еще до начала зимы.

Военный считает, что уже до конца ноября Киев потеряет подконтрольные ему части ДНР, после чего Украина и Россия начнут вести переговоры и, возможно, конфликт заморозят. Он выразил уверенность, что, несмотря на неутешительный прогноз, ВСУ не должны сдаваться и нужно дать противнику как можно более серьезный отпор.

До этого депутат парламента Великобритании, глава правой партии Reform UK Найджел Фарадж заявлял, что сторонам конфликта на Украине необходимо пойти на взаимные уступки. По мнению политика, любые переговоры будут включать такие пункты, которые не понравятся оппоненту. Однако для прекращения боевых действий нужны взаимные уступки.

Фарадж отметил, что Украина может довольно много выиграть от проведения переговоров.

Ранее президент Сербии Александар Вучич высказался о необходимости мирных переговоров по Украине.

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