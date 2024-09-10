В Японии разместят ранее запрещенные по договору с Россией американские ракетные комплексы

Ранее запрещенные по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) наземные ракетные комплексы США Typhon будут размещены на территории Японии. Об этом, ссылаясь на заявление министра армии США Кристин Уормут, сообщает газета Japan Times (JT).

Она отметила, что в ходе недавнего визита в Японию на встрече с министром обороны страны Минору Кихара обсуждались перспективы задействования новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force, MDTF) в учениях на японской территории.

Уормут подчеркнула, что США заинтересованы в размещении MDTF в Японии. Темпы их развертывания будут определяться японским правительством.

Ракетные комплексы Typhon имеют дальность в 1600 км, что позволяет им из Японии доставать до территорий России, Китая и Северной Кореи.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. В соответствии с ним стороны уничтожили все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также перестали производить и испытывать такие ракеты.

В 2019 году ввиду серьезных разногласий между Россией и США ДРСМД прекратил действие.

2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты отводят Японии роль восточного филиала Североатлантического альянса (НАТО), который призван контролировать Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ранее на саммиты НАТО решили постоянно приглашать Японию.