В двух регионах России объявлена ракетная опасность

В Белгородской и Курской областях объявлена ракетная опасность. Об этом написали губернаторы Вячеслав Гладков и Алексей Смирнов в своих Telegram-каналах.

По словам главы Белгородской области, режим ракетной опасности действует на всей территории региона. Чиновник призвал жителей спуститься в подвал и находиться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

«Работает ПВО! Отойдите от окон!» — написал Смирнов.

Он призвал жителей Курской области укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон.

Позже, в 22:35 мск, Гладков сообщил об отбое опасности.

На этом фоне губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о желтом уровне воздушной опасности в регионе. Это означает, что у границ области замечены дроны и все службы приводятся в состояние максимальной готовности. На деятельности жителей области этот режим никак не сказывается. Об отмене желтого уровня опасности он объявил в 22:41.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.