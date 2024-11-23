Добровольцев будут наказывать за порчу военного имущества

Граждане, состоящие в добровольческих формированиях, будут нести ответственность за причинение ущерба военному имуществу. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что добровольцы будут привлекаться к ответственности за порчу имущества в том же порядке и размере, которые установлены для военнослужащих по контракту. В случае причинения ущерба по неосторожности штраф составит размер ущерба, но не более одного оклада месячного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Добровольцев будут касаться и нормы об ответственности в размере ущерба за хищение, умышленное уничтожение, повреждение, порчу, незаконное использование имущества и иные действия. Согласно действующим нормам, военнослужащего можно привлечь к материальной ответственности в течение трех лет со дня обнаружения ущерба.

Документ дополняет статью об особенности возмещения ущерба и производства денежных удержаний из содержания добровольцев. Устанавливается, что при возмещении ущерба будет взиматься 50% денежного содержания вместо полного оклада — как это предусмотрено для контрактников. Из денежного довольствия добровольца будут удерживаться 20%. Общий размер всех удержаний не может превышать 50%, если из его денежного содержания уже удерживается часть средств.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотни граждан страны каждый день подписывают контракты с министерством обороны России, проходят курсы, после чего отправляются в зону специальной военной операции (СВО).

Ранее боец-доброволец из Сербии получил гражданство РФ после подрыва на мине.