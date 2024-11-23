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Военкор сообщил о снятии с должности командующего группировкой «Юг» Анашкина

Военкор Котенок: командующий группировкой «Юг» генерал Анашкин снят с должности

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Командующий группировкой российских войск «Юг» генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Ряд источников подтверждают снятие с должности командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина», — написал журналист.

Официальные власти пока информацию не комментировали.

По словам Котенка, предположительно, причиной увольнения Анашкина стала ситуация на Северском направлении, а также нежелание генерала доводить до высшего командования истинное положение вещей.

Геннадий Анашкин — выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, а также Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ. В составе сводных подразделений находился в командировках в Чечне в период первой и второй чеченских войн. Участвовал в грузино-осетинском конфликте в 2008 году, с сентября 2021 года по январь 2022-го командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Ранее командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова сняли с должности.

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