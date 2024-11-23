В зоне поражения «Орешника» могут оказаться Япония и Южная Корея

Россия может поражать баллистической ракетой «Орешник» цели в глубине Европы и Атлантики. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«Возможность баллистической ракеты средней дальности обеспечивает ценное средство поражения целей в глубине Европы и Атлантики. Его также можно разместить в пределах досягаемости западных военных объектов в Японии, Южной Корее и на Гуаме (остров в Микронезии, территория США. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

Испытания ракеты в условиях боевых действий на Украине, вероятно, поможет ускорить разработку, а также предоставит возможность продемонстрировать ее возможности противникам России, отмечает издание.

MWM подчеркнуло, что пока неясно, насколько уникален новый класс российских ракет или что отличает его от ракет конкурентов. По словам журналистов, наиболее примечательной из них является китайская DF-26, которая в течение многих лет считалась самым грозным классом баллистических ракет средней дальности в мире.

По подсчетам британской газеты Daily Mail, ракета «Орешник» может долететь до любого европейского города менее чем за 20 минут.

Ранее Песков объяснил, почему об «Орешнике» не было заранее известно.