Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» до 155 солдат и три танка. Об этом сообщило министерство обороны в сводке о ходе специальной военной операции.

«Нанесено поражение формированиям 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, 113-й, 118-й, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах Вольного Поля, Разлива, Октября и Нового Комара в ДНР», — отметило российское оборонное ведомство.

В результате этого Украина лишилась трех танков, среди которых два Leopard немецкого производства, шести автомобилей, 122-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», 155-мм гаубицы М198 американского производства, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

В зоне ответственности группировки войск «Днепр» ВСУ потеряли свыше 40 военнослужащих, четыре автомобиля, станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

Также Минобороны России сообщило, что российские войска ракетным ударом «Искандера» уничтожили МиГ-29 на аэродроме «Днепр».

Ранее российские военные инженеры разминировали путь из Донецка в Селидово.