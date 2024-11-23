В США заявили, что на Украине мало финансирования и мощностей для создания ракет

Украинские власти пытаются развивать свою ракетную программу, но им не хватает финансирования и мощностей. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских чиновников.

По данным издания, нехватка средств может ограничить эффективность ракетной программы Украины. В газете отметили, что технологии украинской стороны опираются на советские разработки, однако страна так и не обеспечила себя собственным производством баллистических ракет.

По словам заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анны Гвоздяр, в стране ведутся работы над созданием «более чем одной баллистической ракеты». Точные характеристики оружия она не назвала. Гвоздяр добавила, что процесс разработки тормозит нехватка финансирования. Чиновница также отметила, что разработчики сосредоточили внимание на производстве беспилотников дальнего радиуса действия в качестве более дешевой альтернативы.

17 ноября президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По данным The New York Times, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о полноценной войне Запада против России.