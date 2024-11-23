В Японии занялись усилением оборонных предприятий

Правительство Японии объявило о начале разработки стратегии оборонной промышленности с целью укрепить базу этого сектора экономики. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Оборонная промышленность Японии будет развиваться в соответствии со Стратегией национальной безопасности 2022 года — в частности, предлагается развивать экспортный потенциал японской оборонной продукции и обозначить среднесрочные планы развития индустрии.

Уточняется, что окончательная редакция документа будет принята только в следующем году, но стратегия обновления японского ВПК будет отличаться от предыдущего документа, принятого еще во время премьерства Синдзо Абэ в 2014 году.

До этого стало известно, что Япония предоставит Украине дополнительную военную помощь.

При этом министр обороны Японии Гэн Накатани не уточнил, о какой именно боевой технике идет речь.

Ранее Зеленский обозначил срок завершения конфликта с Россией.