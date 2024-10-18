Япония отправит Украине дополнительную военную помощь

Япония предоставит Украине дополнительную военную помощь. Об этом на встрече с главой МО Украины Рустемом Умеровым заявил руководитель оборонного ведомства Японии Гэн Накатани, передает телеканал NHK.

«Японский министр выразил готовность своей страны продолжать поддерживать Украину и изложил план дополнительных поставок техники Сил самообороны», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Накатани также призвал другие страны к продолжению оказания помощи Украине в конфликте. При этом министр не уточнил, о какой именно технике идет речь.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предположил, что конфликт для Украины закончится так же, как в свое время и для Японии.

Он отметил, что Украину призывают сражаться с Россией до победного конца, однако Киев не может этого сделать. Поэтому, считает военный, республику ждет конец конфликта «в японском стиле», то есть безоговорочная капитуляция.

Ранее Зеленский обозначил срок завершения конфликта с Россией.