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В США считают свои Вооруженные силы неготовыми к полномастшабной войне

Отставной генерал США заявил о неготовности к мировой войне из-за проблем ВПК

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Из-за проблем с военно-промышленным комплексом, Вооруженные силы Соединенных Штатов плохо готовы к гипотетической мировой войне. Об этом в интервью газете The Times заявил отставной генерал США Джек Кин.

«Наша армия — самая малочисленная со времен Второй мировой войны, ВВС — самые малочисленные за последние 40 лет, а наш флот, который должен состоять из 360 кораблей, имеет их около 290... Мы были готовы во времена Советского Союза, но готовы ли мы к глобальной войне теперь? <...> Проблема в том, что наша оборонно-промышленная база истощена», — заявил Кин.

Он напомнил, что на пике соперничества СССР и США, в рамках американского оборонно-промышленного комплекса действовали 55 крупных оборонных компаний — а теперь, как отметил Кин, их осталось всего пять.

До этого заместитель начальника британского штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован заявил, что Великобритания готова «хоть сегодня вечером» вступить в бой с Россией, если российская армия вторгнется в любую из стран Восточной Европы.

Журнал Politico при этом отметил, что слова британского генерала не соответствуют реальным возможностям сухопутной армии Великобритании.

Ранее в Британии признали неготовность страны воевать с Россией.

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