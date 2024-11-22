Медведев оценил объемы поставок танков российским войскам

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в ходе своей рабочей поездки на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, что за последние три года поставки новых и восстановленных танков в российские вооруженные силы увеличились почти в восемь раз. Об этом сообщает РИА Новости.

«За последние три года в войска [РФ] новых и отремонтированных танков, их количество, поставка, увеличилась практически в восемь раз», — сказал зампред Совбеза.

До этого Медведев заявил, что Российской Федерации после завершения активной части специальной военной операции необходимо будет наращивать свой арсенал, как это делал СССР после 1945 года. По словам зампреда, Россия должна будет производить оружие в таких объемах, в каких это делал Советский Союз на протяжении десятилетий после завершения Великой Отечественной войны.

В ноябре заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов отметил, что российский танк Т-90, принятый на вооружение более 20 лет назад, является наиболее эффективным по сравнению с иностранными разработками. Депутат отметил, что боевая машина «фактически открыла историю танкостроения XXI века».

Ранее Медведев пригрозил Германии российскими танками в Берлине.