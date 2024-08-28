Медведев высказался о запасах оружия у России

Российской Федерации после завершения активной части специальной военной операции (СВО) необходимо будет наращивать свой арсенал, как это делал СССР после 1945 года. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Когда закончится активная часть СВО — дай Бог, чтобы это случилось, конечно, как можно быстрее, — нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах», — сказал он.

По словам Медведева, Россия должна будет производить его в таких объемах, в каких это делал СССР на протяжении десятилетий после завершения Великой Отечественной войны.

Он также отметил, что РФ до сих пор использует запас советского оружия.

«Если бы его не было — то все», — добавил зампред Совбеза.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дальнобойным оружием Запада.

Ранее журнал Forbes назвал российское «чудо-оружие».