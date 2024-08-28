Медведев высказался о запасах оружия у России

Российской Федерации после завершения активной части специальной военной операции (СВО) необходимо будет наращивать свой арсенал, как это делал СССР после 1945 года. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
«Когда закончится активная часть СВО — дай Бог, чтобы это случилось, конечно, как можно быстрее, — нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах», — сказал он.
По словам Медведева, Россия должна будет производить его в таких объемах, в каких это делал СССР на протяжении десятилетий после завершения Великой Отечественной войны.
Он также отметил, что РФ до сих пор использует запас советского оружия.
«Если бы его не было — то все», — добавил зампред Совбеза.
До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дальнобойным оружием Запада.
Ранее журнал Forbes назвал российское «чудо-оружие».