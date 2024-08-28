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Медведев высказался о запасах оружия у России

Медведев заявил, что Россия до сих пор использует запас советского оружия

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Российской Федерации после завершения активной части специальной военной операции (СВО) необходимо будет наращивать свой арсенал, как это делал СССР после 1945 года. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Когда закончится активная часть СВО — дай Бог, чтобы это случилось, конечно, как можно быстрее, — нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах», — сказал он.

По словам Медведева, Россия должна будет производить его в таких объемах, в каких это делал СССР на протяжении десятилетий после завершения Великой Отечественной войны.

Он также отметил, что РФ до сих пор использует запас советского оружия.

«Если бы его не было — то все», — добавил зампред Совбеза.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия усовершенствует свои системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дальнобойным оружием Запада.

Ранее журнал Forbes назвал российское «чудо-оружие».

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